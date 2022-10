Les jours se suivent et se ressemblent pour le Sénégal qui reste et demeure leader en Afrique et 18e au monde, après la mise à jour du classement FIFA à la suite de la fenêtre internationale du mois de septembre.

La Fifa a publié ce jeudi 6 octobre son classement mensuel des nations. Le Sénégal perd 0.21 points mais caracole toujours en tête en Afrique et sa position de 18e au classement n’a pas changé.

Malgré ses quatre points remportés sur six en matchs amicaux, face à la Bolivie (2-0) et devant l’Iran (1-1), Sénégal continue de trôner sur l’Afrique. En tête du classement depuis novembre 2018, les joueurs d’Aliou Cissè, Champions d’Afrique et qualifiés pour le prochain mondial consolident ainsi leur record de longévité à la première place du classement continental. Le Sénégal dépasse largement la performance des Eléphants de la Côte d’Ivoire (35 mois entre 2011 et 2013).

Le Maroc et la Tunisie sont respectivement 2e et 3e suivis du Nigeria. En revanche, l’Algérie reprend la 5e place et par la même occasion double le mondialiste, le Cameroun.

Au classement général, le Brésil conforte sa première place et creuse l’écart après ses larges succès contre le Ghana (3-0) et la Tunisie (5-1), comptant désormais 1841 points. Il devance la Belgique et l’Argentine. La France est toujours au pied du podium.

Classement top 10 africain

1- Sénégal (18è mondial)

2- Maroc (22è mondial)

3- Tunisie (30è mondial)

4- Nigeria (32è mondial)

5- Algérie (37è mondial)

6- Egypte (39è mondial)

7- Cameroun (43è mondial)

8- Mali (46è mondial)

9- Côte d’Ivoire (48è mondial)

10- Burkina Faso (54è mondial)

wiwsport.com