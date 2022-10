Leader au classement FIFA sur le continent africain depuis 2018, le Sénégal n’est pourtant plus indéboulonnable. Malgré la tête du tableau, la sélection d’Aliou Cissé a plus perdu des points en 2022 qu’elle en a gagné. Les raisons d’une régression ?

L’année 2022 a démarré sur le chemin de la gloire avec le sacre à la CAN en février 2022. Avant cette date, le Sénégal est devenu patron en Afrique depuis novembre 2018 devant l’Algérie, le Maroc ou encore l’Egypte. Une position qui a fini de concrétiser le statut des Lions qui ont manqué d’estime avant la première étoile décrochée au Cameroun. La première place au classement FIFA qui a longtemps était preuve de suprématie devant les concurrents est plus que jamais menacée.

Dauphin des Lions depuis des mois maintenant, le Maroc se rapproche à grands pas du fauteuil de leader africain. Mondialistes, les Lions de l’Atlas n’ont pas cessé de progresser depuis la fin de l’année 2021. Les Marocains ont gagné plus de points que les Lions depuis novembre 2021. Après cette 5e parution de l’année civile sortie ce mois d’octobre, le Maroc a engrangé des points à quatre reprises tandis que le Sénégal en a gagné 2 sur les 5 depuis février. Les Lions ont perdu des points lors des mois de mars, d’août et d’octobre. Cissé et ses hommes ont plus grimpé lors des mois de février et de juin.

Si on ne souligne cet aspect que rarement dans les analyses, cette menace sur la première place des Lions est évidente. En effet, la qualité des adversaires des Lions ne joue pas en leur faveur. Rarement confronté à des nations avancées au classement FIFA, le Sénégal ne gagne pas toujours des points après ses victoires. Par exemple, l’un des mois où les Lions ont gagné des points en restant en tête après deux victoires lors des éliminatoires de la prochaine CAN, ils n’en ont gagné que 9.29 en juin. La seule fois où les Lions ont gagné beaucoup de points, c’est au sortir de la CAN 2021 où ils ont engrangé 26.10.

On est donc face à la problématique du choix des adversaires pour les matchs amicaux des Lions. Ce qui a semblé depuis longtemps moins important, s’avère être déterminant dans ce qui a valu de trophée au Sénégal avant le sacre à la dernière CAN. Va-t-on y remédier ? En tout cas les Lions ne devancent désormais que de 21 points et quelques le Maroc au dernier classement FIFA.

wiwsport.com