L’Equipe Nationale U17 du Sénégal a été battue par le Mali (2-1) ce mercredi soir dans le cadre de la 3e journée du Tournoi UFOA/A. Par conséquent, les Lionceaux terminent à la deuxième place et affronteront la Sierra Leone en demi-finales.

Après sa très belle victoire contre le Cap-Vert samedi dernier (6-0), l’Equipe Nationale U17 du Sénégal retrouvait le Mali ce mercredi soir à l’occasion de la troisième journée du Tournoi UFOA/A, au Stade Cheikh Boidya, en Mauritanie. Mais les poulains de Serigne Saliou Dia n’ont pas connu la même réussite et se sont, cette fois-ci, inclinés (1-2).

Le Mali est bien entré dans son match et a dominé les débats. Sur leur première véritable occasion à la 23e minute, les Aiglons concrétisaient leur domination en ouvrant le score par l’intermédiaire d’Aboubacar Diarra. Pas grand-chose ne se passera pour le reste de la première période. Et les Maliens repartent logiquement aux vestiaires avec l’avantage.

En seconde mi-temps, Amara Diouf et ses partenaires ont mieux joué et ont fait beaucoup souffrir la défense malienne. A force de pousser, ils se feront même récompenser dans l’heure de jeu par une réalisation d’Oumar Sall (63e) qui, fraîchement entré en jeu, profiter d’une grossière erreur défensive du Mali pour pousser dans le but vide et de sa tête la balle.

Une joie de courte durée puisque les Aiglons reprendront l’avantage dans cette rencontre grâce à Ange Tia (72e). Une réalisation qui permettra donc au Mali de l’emporter pour finir premier du Groupe B et rejoindre la Mauritanie en demi-finale. De son côté, avec sa deuxième place, le Sénégal défiera la Sierra Leone pour une place en finale. Ce sera ce vendredi, à partir de 18h.

wiwsport.com