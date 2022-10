Après sa belle prestation face à Empoli en Serie A le week-end dernier, Fodé Ballo-Touré va pouvoir enchaîner en Ligue des Champions.

Alors que l’AC Milan se déplace à Stamford Bridge pour le choc de la troisième journée dans le Groupe E, Stefano Pioli, toujours privé de Theo Hernandez, a titularisé son latéral gauche international sénégalais. Aligné d’entrée pour la première fois de la saison contre Empoli en Championnat ce week-end, Ballo-Touré aura répondu avec à la clé son premier but en pro.

Face à Chelsea, l’ancien joueur de l’AS Monaco jouera seulement son deuxième match de Ligue des Champions avec l’AC Milan. Avec une victoire et un match nul lors des deux premières journées, Ballo-Touré et ses partenaires tenteront de décrocher un bon résultat face à des Blues qui ne comptent qu’un petit point en deux matchs, et qui sont donc derniers.

