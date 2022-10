Graham Potter a choisi ses hommes pour débuter contre l’AC Milan ce mercredi. Et Edouard Mendy démarrera sur le banc, alors que Kalidou Koulibaly retrouve une place de titulaire.

Chelsea doit absolument se relancer dans son groupe de Ligue des Champions ce mercredi. Avec un petit point au compteur et une dernière place après deux journées, les Blues n’ont plus droit à l’erreur au moment d’accueillir l’AC Milan à Stamford Bridge (19h00 GMT), à l’occasion de la troisième journée de C1.

Et pour cette rencontre, Graham Potter a pris de fortes décisions. En effet, l’entraîneur de Chelsea a décidé de mettre sur le banc des remplaçants son gardien international sénégalais Edouard Mendy, qui revient de blessure. L’ancien portier du Stade de Reims et du Stade Rennais cède sa place à Kepa Arrizabalaga. et Kalidou Koulibaly.

En revanche, le défenseur de 31 ans va retrouver une place dans le onze de départ de Chelsea et jouera pour la première fois sous les ordres de Graham Potter. Lors des deux premiers matchs dirigés par l’ancien entraîneur de Brighton & Hove Albion, Kalidou Koulibaly a été laissé sur le banc des remplaçants.

