Buteur vendredi dernier contre Leverkusen, en Championnat, Sadio Mané a remis ça en Ligue des Champions ce mardi.

Alors que le Bayern Munich accueille le Viktoria Plzeň, l’attaquant de 30 ans a marqué le 3-0 des Bavarois à la 21e minute. Sur une action solitaire démarrée à 30 mètres du but adverse, l’ancien joueur de Liverpool efface la défense tchèque, et marque son premier but en C1 avec le Bayern, d’une frappe ouverte du pied gauche.

#LDC 🌟 – L’exploit individuel de Sadio Mané qui martyrise la défense tchèque 🤯🔥 💥 Déjà 3-0 pour le Bayern après seulement 20 minutes de jeu ! Suivez la suite de la rencontre sur CANAL+ SPORT 5 📺 pic.twitter.com/ZCJUC3G7wH — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) October 4, 2022

wiwsport.com