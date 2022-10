Avant d’en découdre face au Sénégal ce mercredi soir, le Mali a fait exploser le Cap-Vert lundi (7-1), à l’occasion de la 2e journée du Tournoi UFOA/A U17.

Le classique est bien lancé, et ça promet de grosses étincelles. Dimanche soir, dans le cadre de la 1re journée de la phase de groupes du Tournoi UFOA/A de la catégorie U17, le Sénégal n’a fait qu’une bouchée du Cap-Vert, avec une éclatante victoire de 6 buts à rien. Un succès époustouflant qui mettaient déjà Amara Diouf et ses partenaires à un pied et demi des demi-finales.

Exempté lors de cette 1re journée, le Mali faisait son entrée en lice ce lundi soir en affrontant la même équipe du Cap-Vert. Et les Aiglons n’ont fait que répondre à la furia offensive des poulains de Serigne Saliou Dia en faisant, eux aussi, exploser les camps cap-verdiens avec une victoire de 7 à 1. Ainsi, les Maliens, grâce à une meilleure différence de buts, pointent à la 1re place du Groupe B.

🦅 Nos U17 du Mali ont corrigé le Cap-Vert 🇨🇻 sur le score de 7-1 ! L’aigle Soumaila Coulibaly et ses aiglons sont qualifiés pour les demi-finales 🇲🇱🦅 pic.twitter.com/u0aKEctUoP — Les Aigles Du Mali 🇲🇱🦅 (@AiglesDuMali_) October 3, 2022

Du coup, ce mercredi soir (21h), se jouera définitivement la première place entre Lionceaux et Aiglons. Ce qui promet déjà un duel à haut vol entre deux nations qui se sont souvent frottées dans les tournoi de petites catégories. Pour les poulains de Serigne Saliou Dia, le calcul est simple : il faut obligatoirement gagner afin de finir leaders et ainsi aller affronter en demi-finale le 2e du Groupe A.

