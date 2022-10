Le nouveau règlement du CNG a été publié à l’attention de tous les acteurs de la lutte pour une saison 2022-2023 paisible. Ce nouveau règlement est composé de 10 mesures et de 33 interdictions. Bira Séne et son équipe espèrent une application à la lettre des nouvelles mesure.

«L’accès à l’arène de lutte de toute personne non identifiée est formelle ment interdit; la révocation d’un manager (sauf cas de force majeur) est formellement interdite ; arracher ou tenter d’arracher un objet quelconque de son adversaire ; jeter ou verser sur l’adversaire ou dans son camp un quelque produit; porter des coups aux parties sexuelles, porter des coups à la nuque de son adversaire ; aveugler son adversaire; porter un coup à son adversaire avant le coup sifflet qui démarre le combat et après le coup de sifflet qui interrompt le combat ;

s’enduire le corps de matières grasses; porter sur soi tout objet pouvant blesser ou faire mal à son adversaire; donner des coups de pied, de genoux, de tête, de coude à son adversaire ; étrangler son, adversaire; mordre son adversaire; éviter de façon manifeste le contact de son adversaire (passivité); refuser de se faire consulter par le médecin en cas de blessure; saisir moins de trois (3) doigts de son adversaire; cracher sur son adversaire, rejeter volontairement son protège-dent; refuser d’obtempérer aux injections de l’arbitre;

refuser de pour suivre le combat (abandon); sortir deux (2) fois ou plus de l’aire de combat; saisir les parties intimes de son adversaire; laisser apparaitre les cuissards en dehors du nguimb; porter les effigies confessionnelles et politiques, introduire des reptiles dans le stade et/ou dans l’enceinte; pénétrer sans autorisation dans l’enceinte ou s’asseoir sur la chaise réservée au coach, accompagner un lutteur sociétaire d’une autre écurie; être accompagné d’un enfant mineur;

pénétrer dans l’enceinte avant, durant et/ou à la fin du combat ; porter des tenues militaire et paramilitaire; détenir par devers soi une arme blanche, une arme à feu out objet pouvant blesser; quitter l’enceinte avant la proclamation officielle du verdict et absorber des substances ou d’utiliser des moyens destinés à augmenter artificiellement leur rendement au cours du combat».