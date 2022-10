Au lendemain des deux rencontres amicales des Lions en septembre, wiwsport.com a donné la voix aux internautes pour choisir un onze en vue du Mondial au Qatar. Au regard du résultat des votes, on n’est pas loin des idées d’Aliou Cissé.

On est toujours à l’heure des débats sur la sélection des joueurs mais surtout sur les titulaires en équipe nationale. Malgré les récents résultats de Cissé avec ses hommes, l’unanimité n’est toujours pas de mise autour de ses choix pour le onze des Lions. Au lendemain des deux matchs amicaux de septembre, la question sur le choix des hommes s’est invitée chez les supporters et les internautes ont choisi leur onze de rêve pour Qatar 2022.

Avec les résultats du sondage lancé par wiwsport.com, les internautes n’ont pas trahi les idées du sélectionneur Aliou Cissé. Ils ont choisi Mendy dans les cages, derrière le duo Koulibaly-Diallo. Comme latéraux, Sabaly et Saliou Ciss (sans club) sont plébiscités et l’entrejeu sera animé par Nampalys, Gana et Pape Matar Sarr. En attaque, Sadio Mané sera secondé par Ismaïla Sarr et Boulaye Dia dans un système de 4-3-3.

Et pour illustrer la richesse de l’effectif de Cissé, on pourrait élaborer un autre onze toujours selon le vote des internautes. Sorti d’une belle prestation avec les Lions face à la Bolivie, Pathé Ciss est vu comme le second choix pour suppléer à Nampalys devant la défense. Par contre, la surprise dans la deuxième formation des internautes, c’est la présence de Noah Fadiga. Le latéral de Brest appelé pour la première fois en septembre mais blessé, est plus qu’attendu par les supporters.

L’autre surprise est la présence de Jakobs comme doublure de Saliou Ciss, devant Fodé Ballo Touré. On notera qu’Iliman Ndiaye reste dans le choix des internautes alors qu’il est vu comme le remplaçant de marque de Sadio Mané. Même sort avec Bamba Dieng qui passe devant les autres avant-centres après Boulaye Dia.

wiwsport.com