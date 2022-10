Il n’y aura pas d’exploit pour le Viktoria Plzeň. À l’Allianz Arena ce mardi soir en Ligue des Champions, Modou Birame Ndiaye et ses partenaires n’ont eu aucune chance face à un excellent Sadio Mané et le Bayern Munich (5-0).

Le Bayern Munich, qui restait sur deux succès lors de ses deux premiers matchs, a poursuivi son carton plein en infligeant une correction (5-0) au Viktoria Plzeň mardi à l’Allianz Arena, lors de la troisième journée de la Ligue des Champions. Au classement du Groupe C, le club bavarois prend provisoirement six points d’avance sur l’Inter Milan et le Barça, qui s’affrontent dans la soirée, alors que le Viktoria est bon dernier avec zéro pointé.

Trop facile pour Sadio Mané et cie

Malgré les absences de Joshua Kimmich et Thomas Müller, le Bayern Munich, qui sortait sur un bon match en Bundesliga face au Bayer Leverkusen, a très tôt fait la différence. Leroy Sané a ouvert le score d’un superbe but dès la 7e minute de jeu, avant que Serge Gnabry ne double la mise quelques instants plus tard (2-0, 13e). Puis, à la 21e minute, Sadio Mané est venu inscrire son 25e but en Ligue des Champions, le premier avec le Bayern.

#LDC 🌟 – L’exploit individuel de Sadio Mané qui martyrise la défense tchèque 🤯🔥 💥 Déjà 3-0 pour le Bayern après seulement 20 minutes de jeu ! Suivez la suite de la rencontre sur CANAL+ SPORT 5 📺 pic.twitter.com/ZCJUC3G7wH — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) October 4, 2022

Sur une remise en touche d’Alfonso Davies, l’attaquant sénégalais efface d’un dribble de toute beauté deux adversaires avant de filer au but. D’abord contré au moment de tenter une frappe, l’ancien joueur de Liverpool réussit à garder la balle. Il efface facilement la défense du Viktoria, enchaîne une frappe du pied gauche et trouve le cadre. Une première période parfaite que Sadio et le Bayern vont confirmer dans les 45 dernières minutes.

Dès la reprise, les Bavarois inscrivaient un quatrième but par l’intermédiaire de Leroy Sané, actuel meilleur buteur de Lihue des Champions avec quatre réalisations. Sur une longue passe de Sadio Mané, l’attaquant allemand, positionné dans l’axe, pile au point de pénalty, contrôle parfaitement son ballon et à l’aide d’une frappe enchaînée, et la met directement dans les filets du Viktoria (50e). Choup-Moting a ensuite sceller le score (59e).

