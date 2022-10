Sadio Mané a marqué son 25e but ce soir contre le Viktoria Plzen dans le cadre de la 3e journée de la phase de poule de la Ligue des Champions.

Le numéro dix des Lions du Sénégal entre encore plus dans l’histoire du sport roi et marque de son empreinte le football africain. En effet après avoir marqué son premier but avec le Bayern en ligue des champions contre le Viktoria Plzen ce soir, Sadio Mané est devenu le 4e africain à 25 buts et plus dans la plus belle des compétitions européennes.

Le natif de Bambali arrive au pied du podium devancé par Samuel Eto’o (30 buts), Mohamed Salah (37 buts) et la légende du football ivoirien Didier Drogba (44 buts). L’ancien joueur de Liverpool a désormais dans sa ligne de mire le quadruple ballon d’or africain qu’il peut rattraper avant la fin de la saison.

Sadio Mané devient le 4e Africain à 25+ buts en Ligue des Champions 🇨🇮 Drogba 44

🇪🇬 Salah 37

🇨🇲 Eto'o 30

🇸🇳 Mané 25#UCL #Senegal #wiwsport pic.twitter.com/qNkkaG9eyl — wiwsport (@wiwsport) October 4, 2022

