Muet lors des deux premières journées, Sadio Mané est attendu du côté du Bayern Munich. L’attaquant sénégalais a retrouvé ses sensations en championnat brisant une série de 5 matchs sans marquer un but. Les bavarois leaders de leurs groupe C devant l’Inter Milan et le Barça pourront battre un prestigieux record détenu jusqu’ici par le Réal Madrid.

En effet, s’il les joueurs de Nagelsmann ne s’inclinent pas aujourd’hui face aux tchèques, ils deviendraient la première équipe de l’histoire de la Ligue des champions à rester invaincue en 31 matchs consécutifs de phase de groupes, battant le record du Real Madrid et ses 30 matchs. Ils conforteraient également leur première place et feraient un pas de plus vers la qualification pour les huitièmes de finale.