Depuis l’arrivée de Graham Potter, Kalidou Koulibaly ne joue plus. Une situation qui n’est pas pour autant perturbante pour le Sénégalais.

Arrivé à Chelsea en provenance du Napoli cet été, Kalidou Koulibaly connaît des semaines compliquées à Stamford Bridge. En effet, le défenseur international sénégalais n’a participé à aucun des deux premiers matchs du nouvel entraîneur de Chelsea, Graham Potter. Une situation inhabituelle pour le joueur de 31 ans qui a toujours été un joueur de base pour ses différents entraîneurs. Interrogé en conférence de presse ce mardi à la veille du match contre l’AC Milan en Ligue des Champions, KK a répondu à un sujet auquel s’est exprimé sur entraîneur.

« Je suis facile, je sais que mon heure viendra, nous avons beaucoup de matchs. Je vais tout donner à l’entraînement. Pour l’instant, je travaille bien et je fais de mon mieux pour lui montrer qu’il peut m’utiliser sur le terrain. Le plus important est que Chelsea gagne ce match demain. Nous devons absolument gagner demain. Nous nous sommes préparés à gagner, j’espère que nous pourrons gagner, parce que nous n’avons pas bien commencer en Ligue des Champions (une défaite et un match nul) », a déclaré le Champion d’Afrique.

Kalidou Koulibaly a également été questionné sur le fait de travailler sous les ordres de Graham Potter. « On sait que quand on change d’entraîneur, c’est dur pour les joueurs, a t-il reconnu. Potter nous a parlé de ce qu’il attend sur et en dehors du terrain. Nous menons dans le bon sens, nous continuons, nous travaillons pour donner tout ce qu’il veut. C’est dur, mais c’est la beauté du football. Nous devons toujours nous améliorer pour être les meilleurs, nous avons beaucoup de talents et de grands joueurs. Nous avons montré beaucoup de caractère ce week-end et nous espérons le montrer demain. »

