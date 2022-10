Doungou Camara compte bien faire partie de la campagne des Lionnes en novembre prochain. La Lionne se remet de sa blessure et parle de sa motivation à disputer la CAN à domicile du 9 au 19 novembre prochain au Dakar Arena.

« La rééducation se passe très bien, j’ai l’impression que cela se passe plus vite que lors de la première croisée en 2018 » informe l’arrière droite des Lionnes qui s’est entretenue avec la cellule de communication de la fédération de handball.

Présente lors des matchs des Lionnes en France, Doungou Camara n’a pas pu en prendre part. Elle parle de sa blessure contractée en début d’année et surtout de sa convalescence qui la donne beaucoup d’espoirs.

« Ma blessure date du 19 janvier et j’ai été opéré le 9 février. Une convalescence qui s’est bien déroulée. J’ai été en centre de rééducation à deux reprises à Cap Breton pour un séjour de 3 semaines. Et là je termine mon 3e séjour au centre de réathlétisation au centre médical de Claire-Fontaine. C’est un très bon centre que je ne connaissais pas auparavant. Je pensais que c’était réservé à l’Equipe de France. Mais non il prenne les sportifs de haut niveau avec des échéances et moi, le mien c’est la CAN à domicile ».

Le Sénégal va abriter en novembre prochain la 25e édition de la CAN Seniors Dames. Pour la joueuse de 27 ans, c’est un rendez-vous à ne pas rater. « Cela ma tient à cœur d’être prêt à domicile et de donner la meilleure version de moi-même physiquement et psychologiquement. Et pouvoir apporter toutes mes forces à cette équipe qui depuis 2015 me tient beaucoup à cœur. J’ai un double objectif qui est aussi de faire la montée en D1 en club ».

C’est une chance pour un joueur de disputer une compétition devant son public confesse-t-elle. « Jouer une CAN à la maison c’est juste incroyable. Le TQO pour moi était un avant-gout de ce que pourrait être une CAN. C’est une belle opportunité pour toutes ces joueuses de défendre les couleurs de leurs nations à domicile avec l’engouement du public ».

wiwsport.com