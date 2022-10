L’entraîneur de Chelsea Graham Potter est dans le flou total en ce qui concerne le poste de numéro un des gardiens de but de Chelsea. Alors que les blues doivent affronter le Milan AC ce mercredi pour le compte de la troisième journée de ligue des champions, le technicien de 47 ans a laissé planer le doute sur l’identité du portier qui sera aligné demain au Stamford Bridge et pour le reste de la saison entre Edouard Mendy et Kepa.