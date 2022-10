Grâce à une prestation mémorable de Seny Dieng, QPR est allé s’imposer sur la pelouse de Sheffield United ce mardi soir (0-1). Iliman Ndiaye était bien de la partie.

Queens Park Rangers poursuit son redressement. Dans le cadre de la 13e journée de Championship, QPR se rendait ce mardi soir au Bramall Lane pour affronter Sheffield United. Vainqueurs de quatre de leurs six derniers matchs, les hommes de Michael Beal comptaient poursuivre sur une bonne lancée lors de ce choc afin d’accrocher les premières places.

Une mission que Seny Timothy Dieng et ses partenaires ont parfaitement réussi. Grâce notamment à son portier international sénégalais, qui a écœuré Iliman Ndiaye et ses coéquipiers, QPR a mis fin à une invincibilité de neuf rencontres des Blades en s’imposant sur la marque de 1 à 0. Le jeune attaquant anglais Christopher Willock a marqué l’unique but du match (51e).

Avec ce succès, Queens Park Rangers remonte à la quatrième place du classement de Championhip, à seulement trois points de Sheffield United qui garde sa première place malgré son premier revers à domicile cette saison.

wiwsport.com