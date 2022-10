Du 14 au 23 octobre prochain, dans la ville turque d’Antalya, le Sénégal se rend aux Championnats du monde, dans l’intention de confirmer la belle embellie africaine de Lagos en juillet passé. Le président du CNP de bras de fer sportif (CNPBDFS), Abdoul Aziz Sow, décline les ambitions nationales.

» Nous sommes en préparation pour les Championnats du monde en Turquie qui vont se dérouler du 14 au 23 octobre prochain. Lors de ces Mondiaux qui auront lieu à Antalya, on compte confirmer notre belle moisson de juillet dernier, au terme de notre toute première participation à des Championnats d’Afrique de bras de fer sportif, au Nigéria.

En effet, on est revenu de Lagos avec une moisson de 7 médailles, dont 1 en or en 100 kg,1 en argent en 100 kg, et 5 en bronze en 80 kg et en 120 kg. Sur le plan national, nous sommes en train de mettre en place les structures nécessaires pour gérer et organiser une Coupe du Sénégal, un Championnat national et des opens. On s’active pour les affiliations des clubs, afin qu’ils soient formels et reconnus au CNPBDFS pour constituer un ensemble autour de la discipline et la faire émerger partout.

Nous travaillons aussi pour avoir des formations, mises à niveau pour les formateurs, entraîneurs, arbitres et athlètes pour la maîtrise de la discipline qui est olympique. Il faudra aussi relever le défi de maintenir et améliorer les résultats que nous avons jusqu’ici.« , nous dit le président Abdoul Aziz Sow dans Record.

