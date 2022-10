Le Club de Lens a rendu hommage à El Hadji Diouf présent au stade Bollaert-Dellelis en marge de la réception de l’Olympique Lyonnais ce dimanche lors de la 9e journée du championnat de France.

Le double ballon d’or africain est revenu sur son terrain de chasse en roi. Ayant évolué sous les couleurs sang et or entre 2000 et 2002 juste avant de traverser la manche pour rejoindre Liverpool, El Hadji Ousseynou Diouf a été accueilli en grande pompe par les supporters lensois avant le coup d’envoi de Lens-Lyon.

Les supporters du Racing Club ont ainsi déroulé le tapis rouge à leur ancien numéro 11 mais aussi à Pierre Laigle également ancienne légende du RC Lens. La légende vivante du football sénégalais aura marqué 18 buts en deux saisons passées dans le club de Lens.