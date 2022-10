Face au Cap Vert lors de la première journée du tournoi Ufoa A U17 disputé ce lundi, Amara Diouf a été élu homme du match après son doublé. Le pensionnaire du FC Solar de Pikine a pris le lead de l’équipe du Sénégal qui fera sa deuxième sortie mercredi contre le Mali.

Les lionceaux sont bien entrés dans le tournoi Ufoa A U17 Nouakchott 2022 en pulvérisant le Cap vert sur le score de 6-0 lors de leur entrée en lice dans la compétition. Une grosse performance des protégés de Serigne Saliou Dia qui ont pris la première place du groupe B.

Par ailleurs le joueur qui a retenu l’attention et fait bonne impression aux yeux de tous durant le match est Amara Diouf. Double buteur à la 72e et 82e minute, le numéro 10 des lionceaux a été logiquement élu homme du match grâce à sa prestation de haute volée. Le fils du coach Ady Diouf pourrait dors et déjà attiré les scouts des clubs qui suivent actuellement la compétition.

wiwsport.com