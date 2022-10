Le flou autour de l’affiliation de Lion Fencing Club à la Fédération sénégalaise d’escrime est désormais dissipé. Le club prendra part à la saison 2022-2033. Et c’est une bonne nouvelle pour Abdoulaye Thiam, Mbagnick Sène et autres.

En 2016, Abdoulaye Thiam, escrimeur et olympien sénégalais, basé aux États-Unis, avait mis en place cette structure pour contribuer au développement de la discipline. Il a organisé 3 camps pour permettre aux jeunes de se familiariser avec l’escrime, sans oublier les stages pour les formateurs.

Lion Fencing Club avait introduit une demande d’affiliation qui serait rangée aux oubliettes. «On n’a toujours pas eu de réponse par rapport à notre demande d’affiliation. On veut juste savoir les raisons de ce blocage. Lion Fencing Club veut simplement contribuer au développement de la discipline et aider les jeunes à vivre de leur passion», confie Abdoulaye Thiam, fondateur de Lion Fencing Club.

Ses inquiétudes ont trouvé réponse au niveau de la Fédération sénégalaise d’escrime. «Il n’y a aucun blocage. Le dossier suit son cours normal. Lion Fencing n’est pas le seul dans ce cas. Il y a deux autres clubs qui attendent. J’ai échangé avec Mbagnick Sène (ndlr : président Lion Fencing Club) sur ce dossier. Je lui ai donné la garantie que Lion Fencing jouera la saison prochaine», explique Modou Sy, Secrétaire général de la Fédération.

Les responsables de Lion Fencing Club ont donc un début de solution à leur problème. Une source nous confirme même que la Fédération veut s’assurer du bien-être des pratiquants et c’est pourquoi toutes les demandes sont scrupuleusement étudiées. Lion Fencing Club peut en tout cas apporter à cette discipline vu la position de Abdoulaye Thiam qui est aux États-Unis et dont les partenaires sont prêts à soutenir la formation des jeunes et des cadres.