Le Sénégal connaît ses adversaires pour le Championnat d’Afrique des Nations prévue du 13 janvier au 4 février prochain. Présent en Algérie (pays hôte) qui a abrité la cérémonie du tirage au sort des 16 équipes qualifiées, le sélectionneur des Lions locaux Pape Bouna Thiaw s’est entretenu avec wiwsport sur la préparation et l’objectif.

Le groupe B, une poule relevée ou jouable ?

C’est une poule relevée mais jouable pour nous parce que nous avons notre mot à dire. C’est vrai qu’en face, il y’aura trois bonnes équipes qui comptent le plus de participations parmi toutes les équipes qualifiées. Ce ne sera pas facile mais nous aurons nos arguments à faire valoir.

Que pensez-vous de vos adversaires? La RDC d’abord.

La RDC est une grosse écurie. Elle a été deux fois détentrice du trophée avec une ossature d’une équipe que tout le monde connaît, le TP Mazembe. Des joueurs d’expérience qui ont l’habitude des compétitions internationales. C’est pour cela qu’elle est tête de poule.

L’Ouganda ?

L’Ouganda est une équipe anglophone qui se qualifie souvent. Elle n’a jamais eu de médaille mais participe souvent. Quand j’ai regardé les statistiques, j’ai vu qu’ils ne sont jamais sortis des matchs de poule mais ont montré de bonnes choses durant leur qualification du mental et du caractère. Et la chance de ces équipes, c’est que les mêmes joueurs qui disputent le championnat sont aussi en Equipe National.

La Cote d’Ivoire?

La Cote d’Ivoire a un bon championnat qui est bien organisé. Même si on sait qu’elle ne fait plus les mêmes résultats qu’avant. En 2016, elle a terminé 3e donc elle fait partie des équipes qui ont l’expérience de cette compétition.

Comment se préparer face à ces équipes et pour la suite de la compétition aussi ? Quel est l’objectif d’ailleurs ?

Il faut réussir à consolider les acquis durant les éliminatoires même si on a perdu beaucoup de joueurs. Et trouver un groupe très homogène. Maintenant qu’on sait que le championnat est repoussé jusqu’au 15 cela ne nous donne plus beaucoup de temps. On va se mettre au travail aussitôt. L’objectif est d’aller le plus loin possible. Une préparation avec des matchs amicaux internationaux ce serait bien. De se jauger même avec les équipes qualifiées pour la compétition.

