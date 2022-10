Sadio Mané se souviendra pour toujours de ses belles campagnes en Ligue des Champions avec Liverpool. Dans une interview avec l’UEFA, l’attaquant des Lions se souvient de l’exode de son histoire d’amour avec cette compétition la plus prestigieuse d’Europe. Il n’a pas manqué d’évoquer ses débuts sous les couleurs des bavarois.

Sur son temps à Liverpool

Honnêtement, je n’oublierai jamais mon séjour là-bas. J’ai beaucoup appris en tant qu’homme et en tant que footballeur. Les supporters étaient incroyables, les gens de la ville étaient incroyables. C’est un club qui restera gravé dans mon cœur pour toujours. C’est aussi un club mythique, ils ont tout gagné. Et aussi, c’est le club qui a fait toutes les meilleures soirées de Ligue des champions.

Sur ses premiers souvenirs de Ligue des Champions

La Ligue des champions est quelque chose d’incroyable. C’est le rêve de tout footballeur. Je m’en souviens en grandissant. Je ne regarderai même pas les matchs de la ligue [nationale], seulement la Ligue des champions. Même la Premier League, je pense que j’ai commencé à regarder en 2012. Je suis la Ligue des champions depuis 2006… 2005, en fait, parce que je me souviens de Liverpool face à Milan [en finale de l’UEFA Champions League 2005]. J’étais devant la télé, je la regardais avec mes amis. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à suivre la compétition. Je me souviens aussi de la finale de 2006, qui a vu Barcelone soulever le trophée. La Ligue des champions est vraiment incroyable.

Sur sa victoire en Ligue des champions avec Liverpool en 2019

Je me souviens très bien du deuxième but de Divock Origi. J’étais aux anges à ce moment-là. Je ne pouvais pas le croire. J’ai juste repensé à mon enfance, quand je regardais la Ligue des Champions. J’ai aussi pris beaucoup de plaisir à voir l’effervescence entourant la compétition. Je me suis retrouvé à jouer une finale et, plus important encore, à la gagner. C’était incroyable – 2019 a été une année exceptionnelle. Les fêtes, le club… Il suffisait d’être là pour comprendre. Je pense que plus d’un demi-million de personnes étaient dans les rues à attendre que nous défilions notre trophée. C’était tout simplement magnifique.

Sur l’adaptation à son nouvel environnement au Bayern

Ça va bien. Passer d’un club à l’autre n’est pas facile. J’ai passé huit très belles années en Angleterre, six ans à Liverpool [après] deux à Southampton, et maintenant je suis dans un nouveau pays. Ce n’est pas facile car tout change si soudainement : les gens, la formation, tout. Tout change donc ce n’est pas facile du tout. J’ai besoin de m’adapter. Je le savais et ce n’était pas une surprise. Cela se passe exactement comme je l’imaginais. Les gens ici sont accueillants et ce sont de vrais joueurs. Les gens autour du club sont incroyables donc je suis très heureux.

Sur le Bayern et ses talents

Nous avons une équipe très, très jeune. C’est la première fois de ma carrière que je fais partie d’un groupe aussi jeune. Ce qui me frappe vraiment, c’est qu’ils ont tous faim. Ils ont tous envie de se développer et ils sont attentifs aussi. Les entraînements sont aussi intenses que les matchs. C’est important car je pense que cela fait une vraie différence et ça se voit. C’est tellement facile de jouer aux côtés de ces jeunes, extrêmement talentueux et prometteurs.