El Hadji Diouf fera sa deuxième campagne avec les Lions en Coupe du Monde mais cette fois-ci en tant que membre du staff. Le double ballon d’Or africain conscient de la lourde tâche qui attend ses poulains affiche tout de même l’objectif des protégés d’Aliou Cissé, qui serait dans un premier temps, une qualification en quart de finale comme en 2002.

Invité de l’émission jour moins 1 sur canal + Afrique, El Hadji Diouf, l’ancien international sénégalais n’a pas échappé aux questions sur les objectifs de l’équipe nationale du Sénégal qui fera partie des 32 nations qui vont disputer le plus prestigieux des trophées de football, la Coupe Monde. Devenu un élément essentiel dans l’attelage technique de la formation sénégalaise, l’ancien attaquant des Lions estime que les champions d’Afrique en titre joueront le mondial avec un objectif de qualifier de Sénégal pour la deuxième fois en quart de finale. « Notre objectif en coupe du monde (avec le Sénégal, ndlr), c’est d’aller jusqu’en quarts de finale », déclare le double ballon d’or africain. Avant d’ajouter : « Après les quarts, on va se mettre dans une chambre, on va parler, et tout faire pour rendre les Africains heureux. Ça fait 20 ans qu’on n’a plus atteint ce niveau. »

El Hadji Diouf a également répondu à la question de savoir s’il pense un jour diriger la grande instance du football sénégalais. Une question qu’il a répondu par une affirmation. «Oui, c’est mon objectif. C’est dans mes plans. Mais pour l’instant j’apprends aux côtés de l’actuel président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor qui fait un excellent travail. Pour pouvoir aider les jeunes à progresser, les conseiller » estime t-il sur Canal+ Sport 1.

#Jmoins1 – El-Hadji Diouf répond aux questions du public 😍💬 👉 Que serait une Coupe du monde réussie pour le Sénégal ?

👉 Est-ce que les Lions d’aujourd’hui sont meilleurs que ceux de la CAN ?

👉 Être président de la fédération sénégalaise de football, un objectif ? pic.twitter.com/12af9twLLV — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) September 30, 2022

