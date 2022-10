Le match d’Aliou Badji face à Clermont Foot en amical a suscité des commentaires. Ils ont réagi dans le Talk sur WebGirondins.

« Badji t’amène de la puissance et de la profondeur »

Le regard du chroniqueur Djino Forté : « Pour les jeunes c’est une année totalement particulière. Ils peuvent emmagasiner un maximum d’expérience avec les professionnels. Que ce soit en entrainement en Ligue 2 et sur les matchs amicaux c’est super, je trouve ça génial.

Badji t’amène de la puissance et de la profondeur. Il s’est créé des occasions. Il est un peu rustre dans son style de jeu. Je suis plutôt emballé pour voir la suite. J’espère qu’il aura des minutes de jeu. C’est un profil qu’on n’avait plus et cela m’intéresse. »

« On lui laisser le temps de s’acclimater »



Le regard du journaliste Samuel Vaslin : « Je n’ai pas été très fan de son match. On lui laisser le temps de s’acclimater. Avec son intersaison, c’est plutôt après la Coupe du Monde ou on aura une version plus en confiance du joueur. J’ai trouvé qu’il manquait d’altruisme sur certaines actions. En revanche il a été complémentaire avec Maja. À tester, car il nous fallait un attaquant en confiance cet été, et Maja est arrivé, on l’a fabriqué. Donc ce n’est pas très grave si Badji met du temps à se mettre au niveau de son transfert. »

