C’est l’histoire d’un retour tant attendu. Onze ans après sa dernière participation, qui remonte en 2011 au Soudan, l’Equipe Nationale locale du Sénégal retrouve cette année le Championnat d’Afrique des Nations. Pour se faire, les Lions A, désormais sous la houlette de l’ancien attaquant international Pape Thiaw, ont dû sortir le Liberia puis leur éternel bourreau de la Guinée lors des tours qualificatifs.

Le sélectionneur lui-même et le Président de la Fédération Sénégalaise de Football, Augustin Senghor, sont envolés hier pour la capitale algérienne afin d’assister en direct, sur les coups de 19h00 GMT, au tirage au sort de la phase de groupes de cette compétition. Le Sénégal figurera dans le chapeau 3 (le dernier), son longue absence de la scène africaine lui empêchant de bénéficier d’un statut plus protégé.

Cela promet donc un voire deux adversaires relevés pour les Lions. Ils vont donc forcément croiser sur leur chemin l’une des nations du Pot 1 à savoir pays hôte Algérie, le Maroc, tenant du titre, le Mali, le Cameroun ou encore la RD Congo. Dans le pot 2, le Congo, la Lybie, l’Ouganda, l’Angola et le Soudan, qui ont un vécu dans cette compétition, sont également des adversaires potentiels pour le Sénégal.

— CAF (@CAF_Online) September 30, 2022