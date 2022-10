De retour dans le groupe du SCO après une blessure, l’attaquant sénégalais, Abdallah Sima s’est prononcé sur sa situation en club et en sélection. L’international sénégalais pense toujours à la Tanière.

Présent en conférence de presse après son retour de blessure, Abdallah Sima s’est confié sur sa forme et ses objectifs cette saison. Il a fait un clin d’œil à la Tanière à laquelle il pense. « C’est un honneur et un plaisir de jouer pour son pays. Ça reste un objectif. Et ça commence ici ; être performant en Club avant d’aller en sélection. Ça me manque de ne pas avoir encore marqué. Mais je n’en doute pas, avec le temps ça va aller », s’est exprimé Sima.

Pas appelé avec les Lions lors de la dernière trêve, l’attaquant sénégalais a profité de ce répit pour mieux récupérer et préparer son retour sur les pelouses. « La trêve m’a aidé à plus travailler pour être plus performant. J’ai donc profité de cette semaine pour travailler plus. C’est difficile d’être en dehors des terrains, il a fallu être patient. Physiquement je suis prêt à jouer 90 minutes. Il y a également les conseils du docteur, il faut l’écouter. »

Prêté à Angers par son club, Brighton, Abdallah Sima se sent bien en Ligue 1 et pense que l’élite française est faite pour lui. Il s’est montré très impliqué et motivé par les objectifs du SCO. « La Ligue 1 est un Championnat très technique. C’est un Championnat fait pour moi. Je parle beaucoup avec le Coach et le staff. Je pose des questions pour avoir de nombreux conseils. Nous essayons de trouver les bonnes solutions avec Sofiane ou Adrien. Sofiane nous parle beaucoup », a conclu l’ailier sénégalais.

