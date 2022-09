Après quatre matchs d’affilée sans succès, le Red Star a repris la bonne marche en s’imposant devant Le Puy Foot ce vendredi (2-0).

La 8e journée du Championnat National 1 de France a été bénéfique au Red Star. Tenus en échec à trois reprises puis battus lors de leurs quatre derniers matchs, les hommes d’Habib Bèye ont repris du poil de la bête ce vendredi 30 septembre. En effet, ils sont allé l’emporter sur la pelouse du Le Puy Foot (2-0).

Durand (41e) et Macalou (77e) ont inscrit les buts du capitaine Cheikh Ndoye et ses partenaires. Et grâce à se succès, le Red Star pointe désormais à la troisième marche du podium de National 1, à seulement deux points du leader Dunkerque. Lors de la prochaine journée, le club de Saint-Ouen-sur-Seine accueillera Bourg-en-Bresse.

⏱ VIIIIIIIICTOIIIIIIIIREEEEEE DU RED STAR !

Grâce à un but de DD7 en première période et le but du break d'Issouf Macalou en seconde, le @RedStarFC s'impose à l'extérieur face au Puy ! 💪💚 #LPF43RED #AllezRedStarFC pic.twitter.com/sSVDp2QpOx — Red Star FC ✪ (@RedStarFC) September 30, 2022

