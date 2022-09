«Rien dans mon parcours ne m’a préparé à ce que je suis aujourd’hui. Ce n’était pas prédestiné. C’est une succession rapide d’événements de la vie qui m’ont amené ici», a déclaré Amadou Gallo Fall.

Cette distinction vient s’ajouter à une longue liste de prix reçus par le Fondateur de Seed Academy. Il est récipiendaire de plusieurs prix de leadership pour ses contributions à la croissance du basket-ball et au développement des jeunes sur le continent africain, notamment les 100 Africains les plus influents de New African (2019), le Leadership in Sport de l’industrie du sport sud-africaine (2018) et Leader Africain 4 Changement (2017).

Amadou Gallo Fall a joué un rôle déterminant dans la création de la Basketball Africa League pour le continent. La Basketball Africa League est la première ligue masculine de basketball en Afrique. La Ligue se compose de douze équipes de clubs à travers le continent.

À noter que les GUBA Awards de cette année sur le thème «Ndabaga – Drumbeat of Dreamers and Legends» visent à célébrer les héros historiques au sein des communautés rwandaises et africaines. Avec le thème choisi, les prix s’efforcent de transmettre le pouvoir de la détermination et de la concentration. L’histoire de Ndabaga est une clé de voûte du folklore rwandais représentant la bravoure et la détermination.