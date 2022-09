Avec un Sadio Mané retrouvée, le Bayern Munich a écrasé Leverkusen ce vendredi en ouverture de la 8e journée de Bundesliga la 27ème journée de Ligue 2. Une nette victoire 4-0 qui fait retrouver les Bavarois leurs sensations.

La trêve internationale a fait du bien en Bavière. Après une défaite et trois matchs nuls lors de ses quatre derniers matchs de Championnat, le Bayern Munich avait certainement à cœur de se venger de lui-même. Et les hommes de Julian Nagelsmann ont tenu bon ce vendredi 30 septembre. En effet, ils n’ont fait qu’une bouchée du Bayer Leverkusen à l’Allianz Arena, à l’occasion de la 8e journée de Bundesliga.

Un succès 4 à 0 net et sans bavure obtenu grâce à des buts de l’excellent Jamal Musial (3e), Sané (17e), Sadio Mané (39e) et Thomas Müller (84e). Positionné en ailier gauche, l’attaquant sénégalais a semblé retrouver ses repères et aura réalisé un bon match qui lui permet notamment de retrouver le chemin des filets pour la première fois depuis le 21 août dernier, soit 6 matchs de suite sans marquer.

Avec ce succès, le Bayern Munich remonte provisoirement à la 2e place du classement, avant de se rendre au Signal Iduna Park le week-end prochain pour aller y défier le Borussia Dortmund. Mais avant de penser au Klassiker, Sadio Mané et ses partenaires se doivent de bien négocier la réception du Viktoria Plzeň mardi à l’occasion de la 3e journée de la phase de groupes de Ligue des Champions.

