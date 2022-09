Les membres de la Ligue d’athlétismes de Dakar (LADAK) ont fait face à la presse hier, exposant des problèmes d’infrastructures sportives auquel ils sont confrontés. Selon eux, l’avenir de l’athlétisme est suspendu à une piste praticable et règlementaire à Dakar.

Avec la fermeture de la quasi-totalité des stades de Dakar, la Ligue d’Athlétisme de Dakar (LADAK) fait actuellement face à un manque criard d’infrastructures règlementaires pour la pratique de l’athlétisme. Les conditions de travail pour réaliser des performances et assurer la relève de demain sont menacées.

Selon le président de LADAK, Abdoul Sow, les défis de l’athlétisme sont énormes. « Il y a les jeux olympiques de Jeunesse de Dakar 2026 (JOJ Dakar 2026) lors desquels nous devons participer honorable. Mais il y a un problème d’infrastructures car il n’y a pas une piste d’athlétisme réglementaire sur l’étendue de la région de Dakar », a-t-il souligné.

Avec 21 clubs et le 1/3 des licenciés de la FSA, la Ligue d’Athlétisme de Dakar, n’a pas les moyens de supporter les charges liées à la location et au transport du stade de Diamniadio. « Ces stades ne sont pas d’une facilité d’accès. Les gens ne peuvent pas venir et s’entrainer librement. C’est une belle infrastructure mais elle ne répond pas à nos besoins. Nous avons besoin de s’entrainer de façon quotidienne et d’organiser régulièrement des compétitions », a ajouté Abdoul Sow.

Pour la saison prochaine, le Secrétaire Général de LADAK semble inquiet : » La saison est menacée. Les athlètes s’entraînent en ce moment hors stade. Ils ont besoin de pistes réglementaires pour des performances homologuées« .

Avec Stades