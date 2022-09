Le sélectionneur des Lions, Mamadou Diallo, s’est exprimé en marge de la demi-finale de la Coupe COSAFA Beach Soccer contre l’Ouganda ce vendredi.

Comment le Sénégal prépare ce match ?

Nous sommes mentalement prêts. Pour nous, le plus important commence dès maintenant, le tournoi démarre demain. Nous devons nous qualifier en finale. J’ai dit aux garçons qu’ils ont bien joué lors de nos précédents matchs, mais nous devons faire mieux en demi-finale. C’est pourquoi on a travaillé beaucoup plus sur le plan tactique et sur ce qui a marché et ce qui n’a pas marché sur nos trois premiers matchs.

Faire mieux lors de cette demi-finale

Les joueurs doivent être prêts. On doit s’améliorer défensivement pour être prêts à ne pas concéder de buts. Devant, ce sera important d’attaquer pour inscrire beaucoup plus de buts. Ce ne sera pas facile, ce sera un match compliqué, mais je crois en mes garçons. Nous devons démontrer que nous sommes les Champions d’Afrique.

Se projeter à la CAN 2022

Toutes les quatre équipes qualifiées en demi-finales de ce tournoi participeront à la prochaine CAN au Mozambique. Donc, si nous voulons garder notre titre de champion, nous devons faire très bien les choses contre l’Ouganda. Je connais cette équipe, ce sera un gros teste parce que nous jouerons l’Ouganda à la CAN. C’est bien pour nous de les affronter maintenant. Ça nous permettra d’améliorer certaines choses.

wiwsport.com