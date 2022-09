Les places dans les équipes sont à prendre et les joueurs du monde entier vont tout faire pour rester en forme afin de se donner les meilleures chances d’être inclus dans le panel de leur équipe nationale pour le tournoi. GOAL vous apporte tout ce que vous devez savoir sur la date à laquelle les sélections doivent être soumises pour la Coupe du monde, le nombre de joueurs pouvant figurer sur une liste et bien plus encore.

Quelle est la date limite pour la composition des équipes de la Coupe du monde 2022 ?

Les équipes nationales doivent soumettre leur sélection finale pour la Coupe du monde 2022 avant le 13 novembre 2022, soit sept jours avant le match d’ouverture du tournoi.

Date limite pour la sélection pour la Coupe du Monde 2022 : 13 novembre 2022 Taille de l’effectif à la Coupe du monde 2022 : 26 joueurs Limite provisoire de l’effectif : 55 joueurs Nombre de remplacements autorisés: Cinq Nombre de joueurs sur le banc: 15

Bien que la liste des joueurs doive être confirmée à cette date, de nombreux entraîneurs sont susceptibles d’annoncer leur liste à l’avance. Par exemple, le sélectionneur de l’USMNT Gregg Berhalter a signalé son intention de confirmer sa liste le 9 novembre.

Dans la plupart des cas, un entraîneur d’équipe nationale nommera un groupe provisoire avant de finaliser sa liste. En cas de blessure d’un cas COVID-19, les remplacements seront autorisés jusqu’à la veille du premier match d’une équipe au tournoi.

Combien de joueurs sont autorisés dans une équipe à la Coupe du monde ?