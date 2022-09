Effectué ce mercredi, le tirage au sort de la CAN Féminine de Handball a été clément pour le Sénégal. C’est ce que reconnaît d’ailleurs le sélectionneur.

Pour la première fois de son histoire, le Championnat d’Afrique des Nations Féminin de handball se jouera sur le sol sénégalais. Ce sera à compter du 9 jusqu’au 19 novembre prochain. À cet effet, le tirage au sort a été effectué ce mercredi 29 septembre. Et la main innocente a logé le pays hôte sénégalais dans un Groupe C composé du Cameroun, Madagascar et de la Côte d’Ivoire.

« A mon sens, c’est un groupe avec trois niveaux d’adversités, estime le sélectionneur des Lions, Yacine Messaoudi. Madagascar est une équipe neuve au niveau continental. Il aura besoin d’un peu de temps avant de devenir très compétitive. Vraisemblablement, ce sera l’équipe la moins compétitive du groupe. La Côte d’Ivoire relance un projet et va avoir besoin d’un peu de temps pour arriver à maturité. »

Le Français reconnaît que « la Côte d’Ivoire a quelques joueuses locales de bon niveau », alors qu’il estime que « le Cameroun, vice-champion d’Afrique, sera le gros choc (pour le Sénégal) dans cette poule. » Pour la préparation, l’ancien entraîneur de Paris 92 révèle que « les Lionnes du Sénégal sont actuellement en France en train d’effectuer un stage très important avec de nouvelles joueuses. »

« On essaie de stabiliser ce qu’on a réalisé il y a plusieurs mois. On n’a pas eu la chance de se réunir depuis le mois de mars. C’est un moment très important pour nous de maintenir la cohésion, redynamiser l’esprit d’équipe et peaufiner ce qu’on a pu mettre en place sur le projet de jeu. La fin de semaine nous servira à nous évaluer avec trois matchs (amicaux) », ajoute Yacine Messaoudi.

wiwsport.com