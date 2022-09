Arrivé cet été au Bayern Munich en provenance de Liverpool où il avait fini de démontrer tout son talent et sa classe de joueur mondial, Sadio Mané vit des moments moins reluisants en Bavière actuellement. Pourtant, son début de saison avait laissé croire qu’il serait intraitable.

Ce mercredi, alors qu’on sort d’une trêve internationale, le directeur sportif du Bayern Munich est sorti du silence pour défendre sa superstar. « Sadio a encore besoin d’un peu de temps. Il doit s’habituer à la Bundesliga, mais il le fera – je parle régulièrement avec lui. Sadio est l’un des meilleurs joueurs du monde, nous aurons encore beaucoup de joie avec lui », a déclaré Salihamidžić.

Jusque-là, Sadio Mané a inscrit 5 buts en 11 matchs toutes compétitions confondues depuis son arrivée au Bayern Munich. Il reste sur 6 rencontres sans une seule réalisation ou une passe décisive.

Bayern director Salihamidžić on Mané situation: “Sadio still needs bit of time. He has to get used to the Bundesliga, but he will – I speak regularly with him”, tells Bild. 🔴 #FCBayern

“Sadio is one of the best players in the world, we will still have a lot of joy with him”. pic.twitter.com/P6INL7VGgE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 28, 2022