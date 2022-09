La 25e édition du Championnat d’Afrique des nations féminines de handball aura lieu du 9 au 19 novembre prochain. Le Sénégal, pays hôte, procédera au tirage au sort aujourd’hui à 16 heures.

13 équipes seront en lice. Le Sénégal, l’Angola (champion en titre), le Cameroun, la Tunisie, le Congo sont les pays qualifiés d’office. La RD Congo, la Guinée, le Cap-Vert, la Cote d’Ivoire, le Madagascar, le Maroc, l’Algérie et l’Egypte s’ajoutent à cette liste suite au classement des fédérations.

La compétition sert de qualification pour la Coupe du Monde 2023, les demi-finalistes de la CAN seront qualifiés. Rappelons que lors de la dernière CAN, les Lionnes se sont arrêtées en quart de finale. L’Angola est le tenant du titre.

La Fédération Sénégalaise de Handball a dévoilé le logo de la compétition. Il symbolise une Lionne représentant l’emblème du Sénégal. En effet le LION est un signe fréquent de la symbolique du groupe ethnique Nord Soudanais, auquel appartient la grande majorité des sénégalais explique le communiqué de la FSH.

Emblème du pouvoir avant la présence française ( Le Roi étant alors Roi-Lion…), le lion est désormais l’effigie de l’Etat du Sénégal. Le Lion ou la Lionne représente le peuple sénégalais dont les vertus cardinales sont le courage et la loyauté. C’est évidemment un Lion aux couleurs de l’Afrique, le vert, le jaune et le rouge. Outre le Logo, le teaser de la compétition a été aussi dévoilé. Il met en exergue l’ensemble des 13 pays participants à cette 25 e CAN de Handball. Ces images sont accompagnées par un son dynamique dans le quel raisonne le « Tama » le petit tam-tam qui est instrument musical traditionnel du Sénégal.

