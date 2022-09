La presse du jour rapporte que le combat entre Quench (Lansar) et Lac Rose (Fass-Ndakaru) est ficelé par un nouveau promoteur nommé Elimane Lô.

On peut bien le considérer comme un combat par défaut, en ce sens que l’un et l’autre devaient en découdre avec d’autres adversaires. En effet, Lac Rose devait affronter Amanekh dans un duel monté par Mo Gates. Mais le dernier nommé avait eu une blessure et le combat était reporté. Quant à Quench, son combat contre Fils de Balla était à quelques doigts d’être ficelé. Mais le dernier lutteur n’avait pas trouvé d’accord avec Gaston Productions.

10 ans sans victoire pour Lac Rose, 4 saisons blanches de suite

Depuis le 3 Février 2013 et sa victoire sur Modou Anta, Lac Rose n’a plus connu le succès. Il a été successivement battu par Garga Mbossé, Sa Thiès et Moussa Ndoye. Ce dernier combat ayant eu lieu le 13 Mai 2018, le pensionnaire de Fass-Ndakaru est resté quatre saisons de suite sans renouer le nguimb.

Quant à Quench, il est beaucoup plus régulier que son prochain adversaire. Le pensionnaire de Lansar a lutté la défunte saison, avec une victoire par disqualification devant Double Moteur (7 novembre 2021).

Mais, tous les deux ont disputé 14 combats chacun : 9 victoires et 5 défaites pour Lac Rose, contre 12 victoires, 1 nul et 1 défaite pour Quench.

Palmarès Lac Rose

9 victoires

Lanceur, Sa Fandou, Ronaldo, Soulèye Dop 2, Pape Tine Syndicat, Mame Balla, Aliou Mané, Pape Mor Lô, Modou Anta

5 défaites

Narou Sogas, Amanekh, Garga Mbossé, Sa Thiès, Moussa Ndoye

Palmarès Quench

12 victoires

10 juillet 2011 : Quench bat Boy Thiaroye

4 décembre 2011 : Quench bat Jaraaf Ndoye

15 avril 2012 : Quench bat Drogba

24 juin 2012 : Quench bat Sopey Galass

17 février 2013 : Quench bat Alpha Keïta

17 avril 2013 : Quench bat Bush

27 avril 2014 : Khadim Ngom (Tay Shinger)

12 juin 2015 : Paul Maurice (Manga 2)

31 juillet 2015 : Tapha Guèye 2 (Fass)

28 février 2016 : Alioune Sèye Jr (Walo)

21 mai 2017 : Papis Général (Manga 2)

7 novembre 2021 : Double Moteur (Rebeuss)

1 défaite

26 juin 2011 : Dix Mille Problèmes

Nul

15 juin 2019 : Diène Kairé

Les Arènes Tv