« C’est un groupe qui a beaucoup d’amour, de soutien, de solidarité. Nous vivons pratiquement ensemble depuis plus de 7 ans. Depuis pratiquement plus de dix ans on se connaît. C’est une famille. L’objectif c’était de construire un club Sénégal« , a indiqué le technicien sénégalais, lors de la conférence de presse de veille de match amical Sénégal-Iran. « On a pratiquement réussi cela à travers l’équipe nationale où les garçons quand ils viennent, ils se sentent vraiment chez eux. »

« Il y a de la concurrence, tous les garçons ont envie de jouer »

« Après ça c’est du football, il y a la concurrence. Tous les garçons qui sont là ont envie de jouer. Ceux qui ont commencé contre la Bolivie, leur prestation ne m’étonne pas. S’ils sont là c’est parce qu’ils de la qualité. Comme vous le dites, il y avait d’autres joueurs et dans une équipe il y a toujours de la concurrence. L’objectif de ces deux matchs c’est de pouvoir faire deux équipes, je l’ai dit dès le début de ce stage-là. Il s’agit de donner du temps de jeu aux garçons qui ne jouent pas beaucoup. »

« Bonifier notre groupe pas seulement en qualité mais aussi en quantité »

« C’est l’occasion de bonifier notre groupe pas seulement en qualité mais aussi en quantité. C’est important de donner du temps jeu. Est-ce que c’est l’équipe qui va s’approcher le plus de la Coupe du monde ? Je n’en sais rien du tout. On est à un mois et demi de cette compétition, et vous le savez bien comme moi, entre septembre, octobre et novembre, beaucoup de choses peuvent se passer. Mais je pense qu’on a mis une équipe compétitive contre la Bolivie et ça me tient à cœur aussi de mettre une équipe compétitive contre l’Iran. »

« Peut-être que demain tout le monde ne jouera pas »

« Comme je l’ai dit, ce sera un match très disputé, deux équipes qualifiées à la Coupe du monde et qui ont envie de bien préparer, bien entamer leur Coupe du monde. Donc oui, les joueurs qui seront sur le terrain, seront compétitifs. Je pense que c’est l’occasion aussi pour nous de pouvoir donner du temps de jeu à tout le monde même si je sais que c’est difficile. Peut-être que demain tout le monde ne jouera pas. Mais, ce qui est important c’est de faire une revue d’effectif tout en ne oubliant pas la gagne et de mettre en place une équipe compétitive. »