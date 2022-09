Sur les 31 joueurs des préliminaires du week-end passé, à l’Arène nationale de Pikine, les 20 premiers, dont le lauréat El Hadji Saïdou Nourou Ba ont été retenus pour s’opposer aux 10 pré-qualifiés lors de la Phase 1 du Championnat national en individuel de jeu d’échecs, prévu du 14 au 16 octobre prochain.

De cette seconde étape, 9 seront retenus pour disputer le titre national, édition 2022 ou champion sortant. Amadou Lamine Cissé, par ailleurs président du CNP d’échecs (CNPE).

Auteur de l’unique sans-faute lors de ces préliminaires du Championnat national de jeu d’échecs du week-end dernier, El hadji Saïdou Nourou Ba a notamment battu un certain Robert Diatta lors des six rondes au menu. Ce qui le positionne d’avantage ce pensionnaire du Clos normand parmi les étoiles montantes de la discipline au Sénégal, à l’instar de Abdoulaye Niass.

Agé de 27 ans Nourou Ba songe désormais à un tour sacre national. Et cela passe d’abord par une phase 12 à bien négocier entre le 14 et 16 octobre prochain. Avant d’atteindre la 2ème et ultime phase du Championnat où les neuf meilleurs joueurs vont disputer le titre devant le champion du Sénégal sortant, Amadou Lamine Cissé. Un projet bien faisable selon El Hadji Saïdou Nourou Ba.

Pour rappel, en 2017, El Hadji Saîdou Nourou Ba avait pris part à son premier Championnat d’échecs avec un bilan de 2 victoires et 6 défaites lors 8 rondes du programme. Il a gagné en expérience et en maturité. Et ce n’est pas pour rien qu’il est devenu un coach d’échecs, délivrant des cours dans des établissement et structures privées avec l’ambition d’ouvrir une académie d’échecs prochainement.

Avec Record