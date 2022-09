Après avoir honoré ses premières sélections en Equipe Nationale, l’arrière latéral droit de 21 ans livre ses expressions après le match nul en amical contre l’Iran (1-1), ce mardi.

Quelles sont vos sensations après avoir honoré vos premières sélections ?

Je suis très content d’avoir débuté avec l’Equipe Nationale.

Quels enseignements faites-vous de ce match ?

Je pense que c’est le genre de match auquel il fallait s’attendre. Il fallait tuer le match après les nombreuses occasions qu’on a eues. Mais nous devons en tirer des enseignements positifs pour en apprendre.

S’inquiéter après ce résultat alors que l’équipe ne jouera plus de matchs avant la Coupe du Monde ?

Non, on ne peut pas s’inquiéter du résultat. Comme si c’était de matchs de qualification et qu’on a pris quatre points alors, je pense que ce sont deux bons résultats. Toutes les équipes se préparent si elles doivent affronter le Sénégal. C’est normal parce que nous sommes les Champions d’Afrique.

Pensez-vous avoir gagné des points pour faire partie de la liste pour la Coupe du Monde ?

On retournera dans nos clubs respectifs et continuer le travail, en espérant faire partie de la liste. Je suis jeune et mon rêve a toujours été de représenter le Sénégal. Après, c’est Dieu qui décide si je serai dans la liste ou non. Je vais continuer à travailler comme je l’ai toujours fait pour être appelé pour la Coupe du Monde.

Êtes-vous satisfait par vos prestations ?

Si le sélectionneur m’a convoqué c’est parce qu’il a confiance en moi, mais c’est également grâce à mon travail. Je rends grâce à Dieu pour mes prestations. Je vais revoir des vidéos de mes matchs pour progresser. En tant que jeune, je suis venu pour apprendre de mes grands frères.

Comment avez-vous été accueilli dans le groupe ?

C’est une vie de famille. Aucun joueur n’a l’étiquette d’une place fixe. Même les numéros de maillots changent.

wiwsport.com