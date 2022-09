Douane et Jeanne d’Arc ont disputé ce dimanche la deuxième et dernière rencontre de la 1/2 finale de la Coupe nationale. La Douane s’est imposée 72-67, mais après prolongation.

Une prolongation qui pourrait d’ailleurs créer la discorde, car semble-t-il, elle ne devait pas avoir lieu sur cette rencontre. Les arbitres devaient siffler fin du match à l’issue du temps normal (59-59), nous indique une source, présente d’ailleurs au stade lors de ce match. Selon le règlement FIBA, explique-t-il et document à l’appui (à voir ci-dessous), « les deux rencontres sont considérées comme une seule de 80 minutes et le vainqueur est l’équipe qui a marqué le plus grand nombre de points cumulés à la fin du deuxième match, même si lors de ce dernier les deux formations sont à égalité (match nul) au terme du temps normal« . Notre source nous renvoie donc à l’exemple 4 sur le document et indique que c’est le seul point où la FIBA autorise désormais un match nul. La J.A avait donc 128 points contre 125 pour la Douane.

La Jeanne d’Arc va déposer un recours

Du côté de la Jeanne d’Arc, les dirigeants ne comptent pas s’en arrêter là. Une élimination après ce deuxième match est inimaginable. Un recours dans les plus brefs délais est donc prévu, nous informe-t-on. L’équipe ne compte s’incliner ainsi et compte saisir toutes les instances capables de leur donner raison. Elle devrait ainsi avoir gain de cause sur ces résultats et passer en finale de la Coupe du Sénégal 2022, clament-ils.

En attendant de connaître la suite, cette prolongation du match risque de prolonger encore la saison 2021-2022 du championnat national.

Basket 221