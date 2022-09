Le Sénégal participe à la 3ème édition des Championnats d’Afrique de triathlon qui aura lieu, ce week end, à Agadir, au Maroc. Il alignera 5 athlètes dans différentes catégories. Les compétitions démarrent, ce samedi, avec les catégories Groupes élites, juniors et jeunes (U17, U15 et U13).

La ville d’Agadir accueille, de puis hier vendredi, la 3ème édition des Championnats d’Afrique de triathlon. Organisée par la Fédé ration royale marocaine de Triathlon, sous l’égide de la Fédération internationale de Triathlon, cette compétition enregistre la participation d’athlètes représentant plusieurs pays dont le Maroc, l’Algérie, l’Afrique du Sud, l’Égypte, le Zimbabwe, la Tunisie, l’Île Maurice, le Kenya et le Sénégal.

L’équipe du Sénégal, dirigée par le coach Sidy Fall, est composée de cinq athlètes qui seront en lice dans différentes catégories. Le triathlète sénégalais Hamadel Nestor Ndiaye, basé en Angleterre, représentera le Sénégal en élite. Mamadou Diop sera en compétition dans la catégorie Groupe d’âge.

En para-triathlon, il y aura Khadim Boye. Seynabou Cissé Ba (U17) et Malick Diop (U15) vont défendre, en petites catégories; les couleurs nationales.

Les compétitions commencent ce samedi avec les courses des catégories élites, juniors et jeunes (U17, U15 et U13). Le lendemain dimanche, auront lieu les courses en catégories Groupe d’âge et para-triathlon. La délégation sénégalaise sera de retour à Dakar le 26 septembre prochain.

Avec Stades