Découvrez la composition d’équipe qui devrait être choisie par Aliou Cissé pour cette rencontre amicale contre la Bolivie programmée au Stade de La Source d’Orléans.

Plus de trois mois après son dernier match disputé et remporté contre le Rwanda (1-0) en qualifications pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, l’Equipe Nationale du Sénégal fait sa rentrée, ce samedi (17h00 GMT), pour jouer son premier match amical pour la première fois depuis un et plus trois mois. Les Lions affrontent la Bolivie au Stade de La Source d’Orléans afin de maintenir les bonnes sensations en marge de la Coupe du Monde.

Un 4-3-3 sans révolution pour Aliou Cissé

Confronté uniquement au forfait de l’habituel titulaire au poste de gardien de but Edouard Mendy, qui a quitté le rassemblement pour retourner à Chelsea, le sélectionneur des Lions devrait faire débuter Seny Dieng pour sa quatrième sélection. En défense centrale, le capitaine Kalidou Koulibaly et Abdou Diallo sont attendus pour former l’axe. Cependant, sur le côté de la défense, il pourrait y avoir de nouvelles têtes.

En effet, Formose Mendy, qui fait son grand retour en sélection, et Ismail Jakobs, appelé pour la première fois, pourraient être alignés d’entrée respectivement au poste de latéral droit et gauche. Le Monégasque pourrait ainsi être préféré à un joueur comme Fodé Ballo-Touré. Au milieu de terrain, il ne devrait pas y avoir de surprises puisque le trio Idrissa Gueye – Nampalys Mendy – Pape Alassane Gueye serait attendu.

Krépin Diatta, le grand retour

En attaque, Aliou Cissé devrait ne devrait pas forcer avec Ismaïla Sarr et devrait donc relancer l’un de ses Krépin Diatta. Le joueur de l’AS Monaco, qui a indiqué en conférence de presse n’avoir aucun problème à jouer au poste d’ailier, devrait alors occuper le couloir droit. Ainsi, Krepinho fêterait sa 25e cape en sélection mais surtout son grand retour après une longue absence en raison d’une blessure subie en club. Pour l’accompagner sur le secteur offensif, Krépin Diatta devrait avoir Boulaye Dia et Sadio Mané.

Le onze probable des Lions : Dieng – F. Mendy, Koulibaly (C), A. Diallo, Jakobs – I. Gueye, N. Mendy, P. Gueye – Diatta, Dia, Mané

