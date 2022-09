À l’issue de la rencontre amicale victorieuse ce samedi contre la Bolivie, Aliou Cissé a évoqué la situation actuelle de Sadio Mané au Bayern Munich.

Les dernières semaines de Sadio Mané au Bayern Munich ont été particulièrement compliquées. Après avoir débuté en trombe son aventure en Bavière en marquant cinq buts sur ses six premiers matchs, l’attaquant de 30 ans connaît un trou assez inhabituel puisqu’il n’a plus trouvé le chemin des filets depuis six matchs. Pas de quoi décourager Aliou Cissé. D’autant plus qu’il sait mettre son numéro 10 sait dans de meilleures conditions de jeu en sélection qui ont d’ailleurs permis à l’ancien joueur de Liverpool d’être l’un des deux buteurs de la victoire (2-0) contre la Bolivie, ce samedi.

« Sadio n’est plus un joueur à présenter. Il fait partie des plus grands joueurs au monde. Après, dans la vie de tous les jours, il y a des hauts et des bas. Mais, moi, je n’ai jamais été inquiet du fait qu’il retrouvera son meilleur niveau dans les prochaines semaines et continuera de performer les prochains mois et années. Je n’ai aucun souci sur ça. C’est vrai, en Equipe Nationale, on lui donne un peu plus de liberté, l’équipe joue et tourne autour de lui, et il arrive également à travailler pour l’équipe. Il fait partie de nos meilleurs joueurs et nous voulons le protégé. On voit qu’il est heureux quand il vient en sélection. Nous l’encourageons à continuer. »

