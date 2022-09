A l’approche du match amical contre la Bolivie, le Sénégal s’est encore entraîné hier. Une séance d’entraînement avec le groupe au complet.

Pas d’entraînement solo. Ils étaient tous sur le terrain hier pour suivre les consignes d’Aliou Cissé. Lors de la séance ouverte au public, les cris des enfants « Sadio Mané » résonnent sur la vidéo partagée par la Fédération Sénégalaise de Football. En plus de l’entraînement physique, des jeux réduits et de la confrontation entre deux groupes, Sadio Mané et ses coéquipiers ont plaisir aux supporters en marquant de jolis buts.

