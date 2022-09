À la veille du match amical contre le Sénégal, le sélectionneur intérimaire de la Bolivie, Pablo Escobar, s’est présenté en conférence de presse ce vendredi. Il revient sur le défi d’affronter les Champions d’Afrique.

Qu’est-ce que cela représente pour la Bolivie de jouer contre l’équipe championne d’Afrique et qualifiée pour la Coupe du Monde Sénégal ?

C’est très important pour nous de jouer contre une sélection qualifiée pour la Coupe du Monde, avec des joueurs de grandes qualités. Pour la Bolivie, c’est le début d’un nouveau processus pour la prochaine Coupe du Monde. Avec la qualité des joueurs sénégalais, ça nous aide beaucoup dans la compétition pour les jeunes joueurs acquièrent de rythme pour ce genre de matchs internationaux.

Qu’est-ce que cela représente d’affronter des joueurs comme Sadio Mané, Kalidou Koulibaly ?

C’est très important pour une équipe comme la Bolivie d’affronter des joueurs compétitifs, qui jouent dans les meilleurs Championnats comme les Sadio Mané, Kalidou Koulibaly… Mais ce sera de la même manière que la Bolivie affronte les meilleures sélections mondiales dans son continent, comme Messi, Neymar, Luis Suarez… Je pense que nos joueurs sont habitués à jouer contre des footballeurs de premier plan. C’est un beau défi d’affronter le Sénégal, et on espère faire un grand match.

Si on considère que la Bolivie a des similitudes avec l’Equateur (adversaire du Sénégal à la Coupe du Monde), selon vous, quels seraient les joueurs auxquels se méfier côté équatorien ? Quels conseils donneriez-vous à Aliou Cissé ?

Ce serait un manque de respect de donner un conseil au sélectionneur du Sénégal (concernant le style de jeu de l’Equateur). Il n’y a plus de secrets dans le football, on peut tout voir et comprendre sur son adversaire. Le football américain a son essence, des qualités naturelles et techniques. C’est ce qu’on va mettre en œuvre contre le Sénégal.

Quelle stratégie allez-vous entreprendre pour défendre contre les joueurs sénégalais ?

Evidemment, nous avons notre stratégie. On a étudié le Sénégal donc, nous avons vu tout le potentiel qu’ils ont. Après, chaque match se prend dans son propre contexte et se déroule d’une manière différente. Notre principal objectif c’est d’être compétitifs et faire un grand match contre une sélection qui participera à la Coupe du Monde. On en cherche pas uniquement à venir pour défendre.

Vous allez diriger votre premier match à la tête d’une sélection A, qu’est-ce que cela signifie pour vous ?

En tant joueur, j’ai eu la chance de jouer beaucoup de matchs, comme des matchs de qualifications à une Coupe du Monde ou la Copa América. J’ai été adjoint dans la sélection A lors des qualifications pour la Coupe du Monde au Qatar. Et, bien sûr, on peut gagner en expérience pour affronter ce type de matchs. Sans doute, c’est un honneur extraordinaire d’affronter une équipe comme le Sénégal, Champion d’Afrique et qualifié pour la Coupe du Monde. Je suis très content et heureux. On affronte ce match avec une énorme responsabilité.

wiwsport.com