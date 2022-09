En regroupement avec l’Equipe Nationale du Sénégal, le défenseur central est revenu sur son transfert en Angleterre. Pour lui, c’est une façon de quitter sa zone de confort et de faire face à de nouveaux défis dans le meilleur championnat au monde.

« J’ai pesé le pour et contre, par rapport aux options que j’avais. Et j’ai jugé que c’était la meilleure option de m’engager avec Nottingham Forest. J’avais besoin d’un nouveau challenge. J’avais passé 4 très belles années à Mayence où j’étais devenu le capitaine. Je voulais sortir de ma zone de confort et découvrir un autre championnat. La Premier League que je considère à titre personnel comme le meilleur championnat au monde. Je voulais aller défier les meilleurs attaquants des plus belles équipes. C’était pour moi l’occasion de montrer de quoi j’étais capable dans le championnat anglais. C’est ce qui a motivé mon choix » rapporte Sud Quotidien.

Le temps de jeu aussi est important selon lui. Niakhaté dit suivre sa ligne de conduite. « Maintenant mon but c’est de jouer à chaque fois, que ce soit à Nottingham ou ailleurs. Et c’est l’étape à prendre pour continuer le chemin que je me suis créé depuis tout petit » a fait savoir le joueur de 26 ans qui a évolué en France et en Allemagne.

