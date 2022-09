Après la cérémonie de passation de service aux allures de meeting mercredi passé, il y aura encore un remue-ménage dans l’immeuble beige sis à la zone A. Mais pour cette fois-ci, tout se passera à l’intérieur. Les nouveaux locataires du ministère des sports vont faire leur entrée.

On connaîtra le staff technique du nouveau ministre des sports ce vendredi. En effet, Yankhoba Diatara va s’installer dans son nouveau bureau, lui, et ses collaborateurs a appris wiwSport. Il va ainsi nommer son directeur de cabinet, sa cellule de communication et les autres postes nécessaires pour le bon déroulement des activités au département des Sports.

Âgé de 48 ans, Yankhoba Diatara est le 25e ministre des sports depuis l’Indépendance et le 4e sous l’ère Macky Sall. Il se rendra ensuite à Orléans pour assister au match amical des Lions ce samedi.

wiwsport.com