Nouvelle recrue de la tanière, Ismael Jakobs était en conférence de presse hier. Il a réagi sur sa première convocation en Equipe Nationale dont il a eu à parler avec un coéquipier en club et son statut de remplacer Saliou Ciss sur le couloir gauche.

« Je joue dans le même club que Krépin Diatta. C’est vrai qu’on en a beaucoup parlé lui et moi sur mon éventuelle arrivée. Et quand le coach m’a appelé, on en a parlé avant la publication de la liste et cela a atténué la surprise. Je suis très content d’être dans le groupe et on m’a très bien accueilli. C’est un honneur pour moi d’être ici » a fait savoir le joueur de 23 ans, réagissant sur sa venue en sélection nationale du Sénégal.

Il est le premier germano-sénégalais à rejoindre la tanière. Alors que d’autres joueurs sont aussi sur la ligne de mire du Sénégal, il espère une influence suite à sa convocation. « Je ne sais pas vraiment parce que je ne suis pas dans leurs esprits pour savoir ce qu’ils pensent. Je connais Malick Thiaw très bien, on a joué ensemble en équipe nationale U21avec la Manschafft. C’est un très bon joueur. Si ma décision les influence, ce serait une très bonne chose ».

D’ailleurs, pour lui, jouer en Allemagne était un choix naturel mais un sentiment spécial le lie au Sénégal révèle t-il. « J’ai grandis en Allemagne donc c’était normal pour moi de jouer là-bas et surtout quand je jouais en sélection U21. Mais j’ai un sentiment particulier et spécial pour le Sénégal où tout le monde est derrière l’équipe. C’est quelque chose d’incroyable qu’on arrive à faire. Donc je suis très content derrière ici ».

Parmi les révélations faites par le joueur, le rôle de son père et ce voyage au Sénégal. « Quand j’étais enfant, 10 ans peut-être, je suis venu au Sénégal. C’était important pour mon père parce que j’ai une grande partie de ma famille qui vit au Sénégal. Il tenait à ce que je découvre. J’ai été marqué par ce voyage. Ma famille et moi sommes heureux de cette convocation. J’ai reçu des messages de félicitations de leur part, il faut dire qu’ils sont mes premiers fans ».

Convoqué en Equipe Nationale pour renforcer le couloir gauche qui est décimé, Ismael Jakobs espère être à la hauteur des attentes. « J’ai regardé Saliou Ciss jouer durant la CAN. Il a réussi de bons matchs, un très bon travail. J’espère pouvoir apporter autant d’énergie et de passion que lui afin d’aider l’équipe à atteindre ses objectifs. Je viens avec ma motivation pour aider l’équipe ». Ismaila Jakobs a aussi magnifié la simplicité des cadres de l’équipe à l’image de Sadio Mané qui sont de grands noms dans le football européen et restent humbles en sélection nationale.

wiwsport.com