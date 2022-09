Arrivés mardi au Maroc, l’Equipe Nationale U23 affûte ses armes pour la première rencontre amicale avec le Maroc. Cette rencontre est prévue ce jeudi à 17h30 au complexe sportif Moulay-Abdallah (Rabat).

Les poulains de Demba Mbaye se sont entraînés hier au complexe sportif Moulay Rachid. Pour rappel, Rassoul Ndiaye et ses coéquipiers disputeront deux matchs amicaux : ce jeudi et dimanche prochain. Des rencontres amicales qui serviront de tests et d’intégration aux 23 joueurs convoqués dans le cadre du stage organisé lors de cette trêve internationale.

Rappelons que le Sénégal prépare les éliminatoires de la CAN 2023 des moins de 23 ans prévue du 2 au 26 novembre 2023. Exempté pour le premier tour, il jouera la seconde étape le vainqueur du Burkina Faso v Gambie. Ce duel est prévu en octobre prochain. Il restera encore un dernier tour à disputer pour se qualifier à la CAN. Un autre test décisif pour se qualifier aux Jeux Olympiques 2024.

wiwsport.com