La 25e édition du Championnat d’Afrique des nations féminines de handball aura lieu du 9 au 19 novembre prochain au Sénégal. Le tirage au sort de cet événement est prévu mercredi prochain.

À travers un communiqué, l’instance a informé de la tenue de la cérémonie qui va dévoiler les affiches de la phase des groupes de ce rendez-vous continental. En plus du Sénégal (pays hôte), l’Algérie, l’Angola, le Cap-Vert, le Congo, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Madagascar, le Maroc, la RD Congo et la Tunisie sont les participants. Les 12 équipes seront réparties en 3 groupes de 4 équipes. La compétition sert de qualification pour la Coupe du Monde 2023, les demi-finalistes de la CAN seront qualifiés.

Notons qu’au mois de juin passé, la confédération africaine de handball était en visite d’inspection au Sénégal. Occasion pour l’instance continentale de signer le protocole de l’organisation de cet événement sportif. Le comité d’organisation aura donc l’occasion de faire le point sur les préparatifs et les sites qui vont abriter la CAN.

L’Équipe Nationale du Sénégal Féminine a un nouveau sélectionneur depuis janvier passé, Yacine Messaoudi. Le technicien franco-algérien. Rappelons que lors de la dernière CAN, les Lionnes se sont arrêtées en quart de finale. L’Angola est le tenant du titre.

